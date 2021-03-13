Зеленський: ми поступово очищуємо команду від випадкових людей і засланих козачків

Партія "Слуга народу" поступово очищується від випадкових людей. Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час з'їзду партії.
З'їзд партії транслювався на Youtube.
Як зазначив президент, партія починає новий етап.
"Ми поступово очищуємо команду від засланих козачків, як кажуть, та від випадкових людей. Є і такі", - сказав він.
Зеленський попросив тих, хто "досі не зрозумів різниці між справжньою думкою народу і своєю Фейсбук-бульбашкою, або ґвалтом деяких журналістів та анонімних телеграм-каналів про "всьо пропало", краще, будь-ласка, встаньте і підіть зараз".
Зеленський попросив членів партії "Слуга народу" зосередитися на дійсно важливих законах, а не на дрібницях, що імітують бурхливу діяльність.
"Потрібен осмислений підхід до політики та державного управління. Маємо думати на декілька кроків вперед", - додав він.
Зеленський також попросив забезпечити єдність у Верховній раді. "Ми ніколи не зробимо нашу Україну єдиною, якщо самі не будемо згуртованими. На мою думку, у вас можуть бути дискусії щодо деталей. Але коли мова йде про принципові речі на табло завжди має бути щонайменше 226 наших голосів, голосів "Слуги народу". І вам має бути байдуже, як голосують інші партії", - сказав президент.
Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якби президентські вибори відбулися на початку березня 2021 року, найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський - 22,5%. Наприкінці лютого його підтримували 23,1% українців.
Якби вибори до Верховної ради проходили на початку березня 2021 року, то 5%-ий бар'єр з високою ймовірністю подолали б чотири парламентські партії. У рейтингу лідирує партія "Слуга народу" (19,5% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати).