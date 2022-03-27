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Зеленський про постачання літаків: партнером необхідно активізувати допомогу Україні

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Партнерам потрібно активізувати допомогу Україні. У тому числі у питанні надання одного відсотка військової техніки країн НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна с посилання на відеозвернення Зеленського.

"Це дуже конкретно. Це літаки для України. Це танки для нашої держави. Це протиракетна оборона. Це протикорабельна зброя. Це те, що є у наших партнерів. Що у них просто припадає пилом.

Він зазначив, що не може бути прийнятним, якщо під ризиком зіткнення з російськими загарбниками опиняться держави Балтії, Польща, Словаччина, весь схід Європи.

"Виявляться тільки тому, що залишать десь у себе в ангарах всього один відсоток від усіх літаків НАТО і один відсоток всіх танків НАТО. Один відсоток! Ми не просили більше. І не просимо більше. А чекаємо вже 31 день! Так хто ж керує євроатлантичною спільнотою? Невже досі Москва через залякування?",- сказав Зеленський.

Повномасштабна війна Росії проти України триває з 24 лютого. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Володимир Зеленський