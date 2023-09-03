Зеленский поставил задачу Раде по законам для вступления в ЕС

Президент Владимир Зеленский поставил задачу Верховной раде по законам для вступления в Европейский союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"За следующие месяцы Украина должна достичь нескольких вполне конкретных результатов. В частности, это наша стратегическая политическая цель - открытие переговоров о членстве с Евросоюзом", - заявил он.

Зеленский напомнил, что Украина имеет семь определенных рекомендаций Еврокомиссии.

"Часть из них мы уже реализовали. Ради другой части нужна результативная работа Верховной рады Украины. Своевременная работа, которую мы согласовали с Еврокомиссией", - заявил он.

Президент отметил, что голосование по законам для вступления в ЕС будет иметь фундаментальное значение.

"Закон о восстановлении электронного декларирования, изменения в закон о национальных меньшинствах и, особенно обращу на него внимание, "закон о ПЭПах" - politically exposed persons, политически значимые лица. Каждый из этих законов имеет фундаментальное значение. И голосование по ним будет иметь фундаментальное значение. Люди увидят, кто чего стоит", - заявил он.

Зеленский призвал народных депутатов не откладывать голосование.

"И я призываю народных депутатов Украины не откладывать эти решения, не подвести Украину и поддержать нашу европейскую интеграцию", - добавил он.

Вступление Украины в ЕС

В прошлом году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Теперь Киев должен выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноправным членом блока.

По состоянию на конец июня Украина выполнила два из семи условий, необходимых для начала переговоров.

При этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина уверена, что переговоры по вступлению в ЕС начнутся в этом году.

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