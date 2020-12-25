Зеленський порадив "відпустити тяжкі емоції цього року"

Президент Володимир Зеленський знову звернувся до українців із нагоди Різдва за західним обрядом. Він сказав, що зараз святковий настрій у дефіциті для багатьох українців.

Відповідне звернення опубліковане на його Facebook.

За його словами, 2020 рік був роком "великих випробувань, шокуючої пандемії та карантинів, нових економік і суттєво обмежених комунікацій", тому у багатьох українців немає святкового настрою.

Він також зазначив, що відсутність суперечок про дату святкування Різдва є позитивним моментом.

"Але все ж таки вкрай важливо спробувати відпустити тяжкі емоції цього року, щоб мати чисте серце для 2021-го", - додав Зеленський.

Також президент закликав не забувати про військових, які забезпечують "наше з вами життя", і медичних працівників, які захищають Україну "на ковідному фронті".

"Україна завжди буде вдячна кожному своєму захиснику. Бажаю всім по-справжньому добрих свят, родинного затишку і нових сподівань", - підсумував глава держави.

Нагадаємо, митрополит ПЦУ Епіфаній заявив, що святкування Різдва в один день 25 грудня в Україні можливо після того, коли до такого рішення "дозріє" церква і віруючі. Згідно з даними соціології, українці проти перенесення дати.