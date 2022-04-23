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Зеленський порадив генсеку ООН відвідати місця катувань перед Москвою

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Антон Федорців

Президент Володимир Зеленський прокоментував плани генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріша відвідати з мирними ініціативами Москву, а потім Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телемарафон UAразом.

Глава держави припустив, що обраний генсеком ООН маршрут перетворить його поїздку на формальність. За словами, президента бажання "приїхати в Київ і просто поспілкуватися" замало.

"Я думаю, якщо буде час у генсекретаря ООН, він обов'язково має відвідати спочатку місця, де було катування та знищували наших людей, а вже потім знайти час для "шановних" з Москви. Мені здається, важливіше зрозуміти, що у нас відбувається, щоб мати точку зору, яку генсек ООН може донести в Москві на зустрічі з президентом цієї держави", – пояснив Зеленський.

Президент озвучив підстави для припинення будь-яких перемовин із РФ. Брутальне захоплення Маріуполя і проведення псевдореферендумів на окупованих територіях зірвуть процес остаточно.

До слова, президент Зеленський підтвердив готовність до особистої зустрічі з Путіним.

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