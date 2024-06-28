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Зеленский посмертно наградил Ирину Цыбух орденом "За мужество"

Фото: Ирина Цыбух (из открытых источников)
Автор: Наталья Кава

В пятницу, 28 июня, президент Владимир Зеленский наградил орденом "За мужество" парамедикиню "Госпитальеров" Ирину Цыбух. Она погибла 29 мая в Харьковском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на сайт Офиса президента.

Как указано в указе Зеленского, Ирина Цыбух посмертно награждена орденом "За мужество" ІІІ степени. Подробно о медикине можно прочитать в материале РБК-Украина.

Этим же указом, также орденом "За мужество" ІІІ степени посмертно награжден журналист Андрей Топчий, он был боевым медиком стрелкового батальона. Топчий погиб 20 апреля в районе Роботиного Запорожской области.

Посмертно орденом "За заслуги" ІІІ степени награждена журналистка Алла Пушкарчук. С начала полномасштабного вторжения РФ девушка вступила в ряды ВСУ и служила в минометной батарее в 58-й ОМПБр. Она погибла 25 апреля в результате обстрела. Подробно о Пушкарчуке можно прочитать в материале РБК-Украина.

Ранее РБК-Украина сообщало о гибели Дениса Зеленого. Он является автором известнейшего фото Серебрянского леса.

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