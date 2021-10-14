Зеленський відвідає Британію: посол розповів коли

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла України у Великій Британії Вадима Пристайка телеканалу "Дім" .

"Найближчим часом ми очікуємо делегацію на чолі з президентом (мова про Володимира Зеленського - ред.). В кінці цього місяця", - сказав посол.

Він додав, що до Сполученого Королівства приїде президент України. В ході візиту заплановано засідання, на якому відбудеться стратегічний діалог.