Зеленський доручив збільшити кількість місць для хворих на COVID-19 у проблемних регіонах
Президент України Володимир Зеленський доручив уряду збільшити кількість місць для хворих коронавірусом в регіонах, де спостерігається стрімке зростання числа хворих. За даними МОЗ, така ситуація спостерігається в Харківській, Дніпропетровській, Львівській та Одеській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
Зазначається, що глава держави провів селекторну нараду з питань протидії пандемії коронавірусу з представниками уряду. За даними МОЗ, більше інфікованих у Харківській, Дніпропетровській, Львівській та Одеській областях. Всього в Україні на сьогоднішній - 138,5 тисячі активних хворих.
Президент поставив уряду завдання забезпечити найближчим часом збільшення кількості ліжко-місць у регіонах, де спостерігається стрімке зростання захворюваності коронавірусом.
Нагадавши, за минулі роки в Україні захворіла 4821 людина. Найбільше нових випадків виявлено в Харківській, Чернівецькій та Дніпропетровській областях.