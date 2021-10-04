ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Різкий спад. В Україні 4821 новий випадок коронавірусу

Новость на русском →
Київ, Понеділок 04 жовтня 2021 08:14
Різкий спад. В Україні 4821 новий випадок коронавірусу Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

МОЗ оновив COVID-статистику в Україну, за добу захворіла ще 4821 людина. Найбільше нових випадків в Харківській, Чернівецькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За добу в Україні госпіталізували 2 092 особи; летальних випадків - 114; одужали - 1 116 осіб. Протестували методом ПЛР - 16 214 осіб, методом ІФА - 2 525 осіб, експрес-тестами - 11 848 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (592), Чернівецькій (410), Дніпропетровській (393), Житомирській (301) та Львівській (295) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 2 460 010 осіб;
  • одужали - 2 264 523 особи;
  • летальних випадків - 56 889.

Різкий спад. В Україні 4821 новий випадок коронавірусу

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України Коронавірус
NEWS
Китай заявив про можливе виникнення нового "вірусу Х": що це означає
Китай заявив про можливе виникнення нового "вірусу Х": що це означає
DAILY
Гра в монополію. Як "Слуга народу" збирається звільнити Разумкова і ряд міністрів
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Гра в монополію. Як "Слуга народу" збирається звільнити Разумкова і ряд міністрів