ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський доручив створити спільну з ОАЕ групу щодо вакцинації від COVID

Новость на русском → Київ, Понеділок 15 лютого 2021 17:53
Зеленський доручив створити спільну з ОАЕ групу щодо вакцинації від COVID Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський доручив створити спільну з ОАЕ робочу групу з питань вакцинації від COVID. Відповідне доручення отримали Міністерства охорони здоров'я та закордонних справ.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.

Повідомляється, що Зеленський провів зустріч з керівництвом управління охорони здоров'я Дубая. Він зазначив, що в Україні - один з найнижчих відсотків смертності в Європі, але не можна повністю перемогти пандемію без вакцини.

"Ми повинні отримати в цьому місяці перші вакцини і почати вакцинацію. Ми уклали перші контракти. І ми хотіли б прискорити строки вакцинації", - додав Зеленський.

Він також поцікавився досвідом ОАЕ в зберіганні, транспортуванні та використанні вакцини проти COVID-19, а також питаннями виробництва Еміратами власної вакцини і можливою зацікавленістю у співпраці з українськими компаніями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський хоче залучити ОАЕ до будівництва гавані для яхт і новітнього готелю в Одесі.

Крім того, він закликав еміратські компанії інвестувати в Україну. В ході візиту офіційні особи обох країн домовилися збільшити торговельний оборот між Україною та ОАЕ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський Об'єднані Арабські Емірати вакцинація COVID-19
NEWS
Карантин в Україні можуть продовжити до 30 квітня
Карантин в Україні можуть продовжити до 30 квітня
DAILY
Старт вакцинації: кого і як в Україні будуть прищеплювати від коронавірусу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Старт вакцинації: кого і як в Україні будуть прищеплювати від коронавірусу