Зеленський доручив РНБО розглянути у лютому реформу "Укроборонпрому"

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо реформування державного концерну "Укроборонпром". Глава держави доручив Раді національної безпеки та оборони у лютому розглянути питання реформування концерну.
Про це повідомляє Офіс президента.
На нараді очільник "Укроборонпрому" Юрій Гусєв презентував дорожню карту реформування державного концерну, а також доповів про перші результати підготовки до створення холдингів.
"Маємо структурно перебудувати державний оборонно-промисловий комплекс. Необхідно запровадити сучасну модель корпоративного управління на підприємствах "Укроборонпрому", – наголосив президент.
Зеленський також підтримав ідею збільшення частки підприємств держконцерну в державному оборонному замовленні на 2021 рік.
Нагадаємо, цього року держконцерн "Укроборонпром" припинить своє існування. В ході реформування на базі концерну будуть створені нові холдингові компанії за напрямками.
Більше про те, що буде з "Укроборонпромом", ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.