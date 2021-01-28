Зеленський доручив РНБО розглянути у лютому реформу "Укроборонпрому"

Фото: "Укроборонпром" (РБК-Україна)

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо реформування державного концерну "Укроборонпром". Глава держави доручив Раді національної безпеки та оборони у лютому розглянути питання реформування концерну.

Про це повідомляє Офіс президента.

На нараді очільник "Укроборонпрому" Юрій Гусєв презентував дорожню карту реформування державного концерну, а також доповів про перші результати підготовки до створення холдингів.

"Маємо структурно перебудувати державний оборонно-промисловий комплекс. Необхідно запровадити сучасну модель корпоративного управління на підприємствах "Укроборонпрому", – наголосив президент.

Зеленський також підтримав ідею збільшення частки підприємств держконцерну в державному оборонному замовленні на 2021 рік.

Нагадаємо, цього року держконцерн "Укроборонпром" припинить своє існування. В ході реформування на базі концерну будуть створені нові холдингові компанії за напрямками.

Більше про те, що буде з "Укроборонпромом", ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.