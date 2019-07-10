Зеленський доручив за рік побудувати нову Бориспільську лікарню

Президент України Володимир Зеленський доручив новому главі Київської облдержадміністрації та місцевим чиновникам за рік вирішити проблеми з будівництвом нової Бориспільської лікарні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Як повідомляється, у середу, 10 липня, президент відвідав Бориспільську багатопрофільну лікарню та поспілкувався з пацієнтами та працівниками лікарні.

В ході зустрічі головний лікар Олександр Щур розповів, що через нестачу фінансування процес будівництва нового комплексу лікарні був призупинений.

Зазначається, що Зеленський доручив новому голові Київської ОДА разом з місцевими чиновниками, а також з головним лікарем за рік вирішити проблеми з будівництвом нової Бориспільської лікарні.

"Прошу перестати показувати людям, де ви зробили ремонт. І зробіть усе можливе, щоб під час ремонту люди були у нормальних умовах", - заявив глава держави.

Також президент наголосив, що звертатиметься щодо усунення від посад тих осіб, які перешкоджатимуть процесу будівництва.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський під час робочої наради у Борисполі вигнав з приміщення секретаря бориспільської міської ради Ярослава Годунка.

Також під час сьогоднішнього візиту до Борисполя Зеленський заявив про призначення нового глави Київської ОДА. Ним став Михайло Бно-Айріян. Бно-Айріян обіймав посаду заступника директора "НЕК "Укренерго".