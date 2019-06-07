Зеленський доручив не допустити зриву запуску ВАКС

Президент України Володимир Зеленський обговорив запуск роботи Вищого антикорупційного суду з його керівництвом та головою Верховного суду. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Сьогодні Зеленський зустрівся з головою Верховного суду Валентиною Данішевською та головою Вищого антикорупційного суду Оленою Танасевич. Під час зустрічі мова йшла про початок роботи Антикорупційного суду.

"Хочемо допомогти Антикорупційному суду вирішити проблеми для якнайшвидшого початку роботи", - підкреслив Зеленський.

Учасники обговорили готовність Вищого антикорупційного суду почати роботу 5 вересня. За словами Танасевич, невирішене питання з приміщенням може призвести до зриву початку роботи ВАКС. У той же час вона повідомила, що з боку суду приймаються всі необхідні заходи для своєчасного початку роботи.

Повідомляється, що для вирішення проблеми з розміщенням суду за дорученням Зеленського знайдені і напрацьовані конкретні пропозиції, реалізація яких розпочнеться найближчим часом.

Нагадаємо, 7 травня під час зборів суддів Олена Танасевич була обрана головою Вищого антикорупційного суду України. Через відсутність голосів під час перших двох турів голосування суддям довелося провести нові вибори глави установи. Так, після годинної перерви в засіданні лічильна комісія підготувала нові бюлетені для голосування. Зазначимо, обрання голови ВАКС проходило шляхом таємного голосування. Участь у голосуванні взяли 38 суддів.

Додамо, що суддям Вищого антикорупційного суду під час зборів не вдалося визначитися з питанням щодо окремої будівлі, в якому буде працювати суд.