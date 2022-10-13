Зеленский сравнил массовые ракетные удары по Украине с нацистскими бомбардировками

Массовые ракетные удары России по Украине схожи с нацистскими бомбардировками в начале Второй мировой войны. Российские войска тоже пытаются уничтожить главные инфраструктурные объекты Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью немецкому изданию ZDF.

"Это чистый нацизм с его стороны. 22 июня, когда началась война (речь о Второй мировой - ред.), когда Киев бомбили, если посмотреть, где тогда самолеты бомбили, было 20 или 22 фосфорные бомбы на Киевскую область. Бомбили тогда завод "Большевик" ", аэродром, вокзал и электростанцию", - заявил Зеленский.

Он отметил, что сейчас Россия повторяет преступления нацистской Германии и продолжает бить по инфраструктуре, где нет военных объектов.

"Куда Путин выпустил 100 ракет два дня назад? По электростанциям, инфраструктуре. (Гитлеровцы - ред.) ударили тогда по военному училищу, а они (россияне - ред.) по университету. Это же вообще ничем не отличается", - подчеркнул президент.