Зеленський попросив главу Всесвітньої митної організації про більшу допомогу в реформі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

В ході розмови Зеленський відзначив допомогу Всесвітньої митної організації в освітніх програмах з підготовки фахівців для митниці, але наголосив на тому, що Україна хотіла б іще більшої допомоги.

"Ми говоримо про систему підготовки фахівців, технологічних процесів, підтримку щодо забезпечення прозорості роботи митниці", - сказав він.

Зі свого боку Мікурія висловив готовність надати експертів організації для методичного супроводу реформи в Україні, а також їх залучення до підготовки й підвищення професійного рівня українських митників.