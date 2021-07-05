Зеленський попросив главу Всесвітньої митної організації про більшу допомогу в реформі

Президент Володимир Зеленський зустрівся у Києві з генсеком Всесвітньої митної організації Куніо Мікурією. Сторони обговорили впровадження реформи української митниці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
В ході розмови Зеленський відзначив допомогу Всесвітньої митної організації в освітніх програмах з підготовки фахівців для митниці, але наголосив на тому, що Україна хотіла б іще більшої допомоги.
"Ми говоримо про систему підготовки фахівців, технологічних процесів, підтримку щодо забезпечення прозорості роботи митниці", - сказав він.
Зі свого боку Мікурія висловив готовність надати експертів організації для методичного супроводу реформи в Україні, а також їх залучення до підготовки й підвищення професійного рівня українських митників.