Зеленський попросив Ердогана посприяти звільненню кримських татар з полону Росії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Бесіда була ініційована турецькою стороною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента .

Зеленський в ході розмови попросив Ердогана посприяти у звільненні понад 100 кримських татар, яких незаконно утримуються в Росії.

Також турецький президент подякував за участь українських літаків, вертольотів і рятувальників для ліквідації наслідків пожеж у Туреччині.

"Україна завжди готова допомогти дружньому народу Туреччини", - президент України.

Ердоган зазначив, що Туреччина з перших днів ініціювання Кримської платформи підтримувала і надалі підтримуватиме її роботу. Він також повідомив, що Туреччину на установчому саміті представить міністр закордонних справ.

"Переконаний, що Кримська платформа стане дієвим інструментом у справі звільнення незаконно окупованого Криму", - сказав президент Туреччини.

Також Ердоган додав, що позиція Туреччини щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах і невизнання незаконної анексії Криму залишається незмінною і активно просувається на всіх міжнародних майданчиках.

Крім того, Зеленський запросив Ердогана відвідати Україну з візитом.