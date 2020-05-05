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Зеленський попросив у ЄБРР підтримки держкомпаній у зв'язку з COVID-19

Новини » Фінансова криза 2020     05.05.2020 - 19:43
Зеленський попросив у ЄБРР підтримки держкомпаній у зв'язку з COVID-19
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Держкомпанії України потребують додаткової ліквідності

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) Сумою Чакрабарті попросив підтримки державних компаній з боку ЄБРР. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Повідомляється, що під час телефонної розмови сторони обговорили ситуацію з поширенням пандемії коронавіруса.

"Володимир Зеленський зазначив, що через кризу, пов'язану з COVID-19, наші державні компанії потребують додаткової ліквідності, і висловив сподівання на підтримку ЄБРР українських державних компаній", - повідомили в ОП.

Також президент запропонував ЄБРР розглянути шляхи підтримки дій уряду для запуску програми масштабного фінансування малого і середнього бізнесу.

Раніше РБК-Україна писало, що ЄБРР схвалив надзвичайний "Пакет солідарності" обсягом 1 млрд євро, який допоможе компаніям в 38 країнах операцій банку впоратися з наслідками пандемії коронавіруса.

Також повідомлялося, що Рада Європейського союзу схвалила виділення Україні 1,2 мільярдів євро позики в рамках макрофінансової допомоги для боротьби з наслідками пандемії коронавіруса.

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