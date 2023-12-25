Зеленский предупреждает российских летчиков: наша ПВО будет становиться сильнее

"Вчера, в вечер перед Рождеством, наши воины сбили почти 30 "шахедов", несколько ракет и еще два российских военных самолета. За один вечер! В общем, сбито пять "сушек" за неделю перед Рождеством. И это очень сильно", - говорится в заявлении.

Президент отметил, что все, кто дает такой результат в наших Воздушных силах, все наши зенитчики, воины мобильных огневых групп, подразделения ПВО, Сухопутных войск, - просто молодцы. Он поблагодарил их за такой результат.

"Каждый российский летчик должен сделать для себя четкий выбор, участвовать ли дальше в этой войне. Наша ПВО будет становиться только сильнее. Тем более, когда мы получим дополнительные системы, о которых уже договорено, и F-16", - добавил президент Украины.

Уничтожение российских военных самолетов

Генштаб ВСУ сообщал, что украинские силы противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили российский бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-30.

Также 22 декабря командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук сообщил, что украинские военные сбили три российских самолета Су-34 на южном направлении. Он отметил, что это ответ защитников на ночную атаку дронов.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности заявил, что силы ПВО Украины превзошли свой успех по ликвидации вражеской авиации в Брянской области.