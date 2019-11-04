Зеленський пообіцяв знайти і покарати замовників нападу на Гандзюк

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв знайти і покарати замовників нападу на активістку Катерину Гандзюк. Про це він написав на своїй старничке Telegram.

Зеленський відреагував на акції, присвячені річниці смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк.

"Рік без Катерини Гандзюк. Усіх замовників буде знайдено й покарано. Обіцяю", - написав президент України.

Нагадаємо, сьогодні, 4 листопада, у Києві під Офісом президента проходить акція "Рік без Каті", присвячена пам'яті херсонської активістки Катерини Гандзюк. Крім Києва акції проходять у 40 містах України.

Зазначимо, на Катерину Гандзюк вчинили напад 31 липня 2018 року. Її облили сірчаною кислотою біля під'їзду будинку в Херсоні. Опіками було вражено більше 30% тіла жінки. Після нападу активістка три місяці провела в лікарнях. 4 листопада 2018 року Гандзюк померла.

Фото: акція "Рік без Каті" (РБК-Україна)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що тимчасовий повірений у справах США Вільям Тейлор вшанував пам'ять херсонської активістки Катерини Гандзюк, а також зажадав правосуддя у справі про вбивство активістки.

Також повідомлялося, що Франція і Німеччина очікують від українських правоохоронців винесення вироку замовникам нападу на Гандзюк. Відповідні заяви зробили посольства Франції і Німеччини.