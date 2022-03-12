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Зеленський про допомогу Німеччині: ми передали перелік, вона може зробити все

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Київ, Субота 12 березня 2022 17:15
Зеленський про допомогу Німеччині: ми передали перелік, вона може зробити все Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна передала Німеччині перелік речей, які вона може зробити для українців. За його словами, якщо Берлін почне йти за списком, то він зможе зробити все.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Зеленського для іноземних ЗМІ.

"Що може зробити Німеччина ще? Я думаю, що є перелік того, що може зробити Німеччина, який ми передали. Якщо вона буде йти за цим списком, вона може зробити все", - заявив він.

Нагадаємо, в лютому Україна направила лист Німеччини, в якому детально перераховано оборонне озброєння, яке Київ розраховує отримати від Берліна.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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