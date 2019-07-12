ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський помилував переданого Україні політв'язня Литвинова

Новини » Нерухомість    12.07.2019 - 18:15
Зеленський помилував переданого Україні політв'язня Литвинова
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Литвинов відбував покарання у Диканівській виправній колонії

Президент України Володимир Зеленський помилував політв'язня Кремля, українця Сергія Литвинова. Про це повідомив заступник голови Міністерства юстиції Сергій Пєтухов у своєму Facebook.

Зеленський помилував переданого Україні політв'язня Литвинова

Литвинов 4 місяці відбував покарання у Диканівській виправній колонії, куди його перевели з РФ.

 Фото: документи

"Підписав наказ про негайне звільнення Сергія Литвинова з Диканівської виправної колонії. Фізичне звільнення відбудеться, коли документи прибудуть у колонію, це повинно відбутися найближчим часом. Тримаю ситуацію на контролі", - зазначив заступник міністра.

Відзначимо, Литвинова засудили в РФ за сфабрикованими звинуваченнями в "скоєнні розбою". Він знаходився в ув'язненні в РФ протягом 5 років.

Зокрема, українця звинувачували в скоєнні в складі батальйону "Дніпро" вбивств кількох мирних жителів на території Станично-Луганського району України та застосуванні в збройному конфлікті заборонених засобів і методів ведення війни, проте ці факти не підтвердилися. У зв'язку з цим політв'язень вимагав від російської прокуратури вибачень за незаконне кримінальне переслідування.

Так, російська прокуратура стверджувала, що влітку 2014 року Литвинов за змовою з двома українськими військовими скоїв розбійний напад з автоматом Калашникова на росіянина. Нападники нібито викрали два автомобілі, що належали потерпілому, і заподіяли йому тілесні ушкодження.

Підкреслимо, у цій справі в квітні 2016 року Тарасівський районний суд Ростовської області засудив Литвинова до 8,5 років колонії суворого режиму.

Нагадаємо, в кінці червня у Кремлі запропонували Києву закриті переговори з обміну ув'язненими.

Як писало РБК-Україна раніше, Зеленський під час інавгурації заявив, що першим кроком для початку діалогу з Росією стане повернення усіх українських полонених. Глава держави також заявив, що наступний виклик - це повернення втрачених територій.

МЗС запропонує Зеленському відповідь на рішення РФ щодо Конгресу українців З'явився текст законопроекту Зеленського про нову люстрації
Новини України Володимир Зеленськийполитзаключенные
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся