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Зеленський про повне перезавантаження митниці: "прибираємо всю бюрократію, всі митні платежі"

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Субота 19 березня 2022 01:25
Зеленський про повне перезавантаження митниці: "прибираємо всю бюрократію, всі митні платежі" Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Президент України Володимир Зеленський розповів про нововведення в митниці для спрощення поставок товарів для оборони та гуманітарних вантажів в нашу країну.

Про це 19 березня пише РБК-Україна з посиланням на звернення глави Української держави.

"Протягом дня посадовці опрацювали рішення для повного перезавантаження митниці. Вантажі для нашої оборони, для наших людей будуть завозитися в Україну настільки легко, наскільки це дозволяють закони фізики", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що тепер поставки не обкладатимуться податком на додану вартість, і знімаються будь-які інші мита і платежі.

"Прибираємо абсолютно всю бюрократію, абсолютно всі папірці, а також ПДВ, мита, всі митні платежі. Мета абсолютно зрозуміла - щоб людський фактор не заважав швидкості поставок товарів. Вони дуже потрібні саме зараз", - зазначив він.

Відео: Володимир Зеленський виступив зі зверненням вночі 19 березня

Нагадаємо, перед цим президент Володимир Зеленський розповів про нову програму кредитування бізнесу на базі програми "Доступні кредити 5-7-9%" та гарантії банків.

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Володимир Зеленський Державна митна служба Податки
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