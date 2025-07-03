Зеленский показал работу армейской авиации ВСУ (видео)

"День армейской авиации Сухопутных войск ВСУ. День героических воинов, на счету которых значительные результаты в защите Украины. Огневая поддержка, доставка десанта и оружия, эвакуация раненых - бойцы армейской авиации ежедневно именно там, где нужно. Всегда будем помнить ваши героические операции: Мариуполь, Змеиный и многие другие", - отметил Зеленский.

Он также поблагодарил все экипажи, технический состав армейской авиации за работу, за вклад в оборону государства.

"Вечный почет и память всем павшим защитникам и защитницам армейской авиации", - подчеркнул президент Украины.