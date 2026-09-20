Зеленский побеседовал с Трампом, договорились встретиться в Нью-Йорке

Украина и США готовятся к проведению встречи на самом высоком уровне в Нью-Йорке, которая может оказать существенное влияние на дипломатический трек. Стороны уже прорабатывают деэскалационные шаги и вопросы безопасности.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
По словам главы государства, он провел важный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого стороны успели обсудить широкий круг вопросов.
Главным итогом переговоров стала договоренность о очной встрече в Нью-Йорке.
Глава государства подчеркнул, что эта встреча "может многое изменить", отметив наличие положительной дипломатической динамики.
"Мирный трек - это приоритет номер один", - подчеркнул Зеленский.
Президент также отметил важность недавнего визита американских представителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киев.
В ходе их пребывания в Украине подробно обсудили текущую ситуацию на местах.
Сейчас украинская и американская команды работают совместно над конкретными предложениями.
В частности, речь идет о деэскалационных шагах, фундаментальных вопросах энергетической безопасности, продовольственной безопасности и защите гражданского населения.
Украинская сторона выразила готовность к реализации серьезных практических решений по этим направлениям.
Кроме того, Зеленский выразил благодарность американской стороне за подписание закона Линдси Грэма, подчеркнув общую позицию по поводу необходимости достижения мира.
Напомним, что в Кремле готовятся к очередной встрече с представителями команды Дональда Трампа.
По словам российских дипломатов, ключевой целью этих переговоров является устранение "раздражителей" в двусторонних отношениях между США и РФ, а сама встреча должна состояться в ближайшее время.
В то же время, российский диктатор Владимир Путин продолжает обвинять Украину в якобы нежелании вести переговоры и блокировании процессов для достижения мира.
Кроме того, российская сторона предполагает проведение мирных переговоров в трехстороннем формате для завершения войны.