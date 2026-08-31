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Зеленский поговорил с посланниками Трампа о дате их визита в Украину

19:19 31.08.2026 Пн
2 мин
Диалог между переговорными командами США и Украины продолжается постоянно
aimg Елена Бджола
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Обсуждается дата визита представителей президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киев. Это будет их первая поездка в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Зеленский ожидает посланцев Трампа

Глава государства описал телефонный разговор с Виткоффом и Кушнером как "подробный и конструктивный".

"Сейчас мы говорим об определении даты визита в Украину. Эта поездка была бы очень полезна для разработки решений в мир", - уверен Зеленский.

Также он проинформировал представителей Трампа о:

  • ситуации на поле боя, где Россия достигла немногого ценой своих огромных потерь;
  • воздушные удары.

"Стов и Джаред знают много деталей. Команды будут на связи, чтобы проработать повестку дня и определить наиболее удобный график дальнейшей коммуникации", - говорит президент.

Также он поблагодарил президента США Дональда Трампа, его посланников и всех в Соединенных Штатах, кто работает ради достижения мира в Украине.

Ранее РБК-Украина писало, что запланированный визит спецпредставителей президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Украину снова перенесли. Поездка не отменена, однако ее сроки изменились на фоне усиления российских ракетных и дроновых атак по Киеву.

Также сообщалось, что визит Виткоффа и Кушнера в Украину потенциально может состояться в начале или середине августа. Вместе с ними украинская сторона будет обсуждать новые идеи дипломатического урегулирования.

Кроме того, Украина заявила о готовности к любым форматам переговоров, способным приблизить справедливый и устойчивый мир. В вечернем обращении президент Владимир Зеленский подтвердил, что вопрос переговоров обсуждался на специальном совещании.

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