Зеленский поговорил с Байденом: стали известны главные темы

"Поговорил с Байденом. Выразил соболезнования в связи со страшными пожарами в Калифорнии, потерей людей. Отметил героизм американцев, которые помогают спасать жизни от огня и останавливают распространение лесных пожаров", - отметил он.

Прежде всего Зеленский поблагодарил за поддержку Украины и ее независимости и за консолидацию международного сообщества.

Санкции против РФ

Лидеры обеих стран обсудили детали нового санкционного пакета США в отношении российской энергетики, которая помогает главе Кремля Владимиру Путину финансировать войну.

"Очень важно, что теперь Америка ударила по теневому танкерному флоту России и по таким компаниям, как "Газпромнефть" и "Сургутнефтегаз", которые аккумулируют деньги лично для Путина. Он должен чувствовать цену своей войны, теряя из своих кошельков", - отметил Зеленский.

Президент Украины выразил благодарность Америке, обеим партиям, обеим палатам Конгресса, которые поддерживают вполне справедливое давление на Россию за неспровоцированную и преступную агрессию.

Ситуация на поле боя

Также лидеры обсудили ситуацию на поле боя, необходимость и в дальнейшем укреплять воздушный щит Украины и защищать жизнь в украинских городах и селах от российского террора - от ежедневных ударов российских ракет и дронов.

Зеленский отметил, что системы Patriot в руках украинцев доказали свою эффективность, поэтому нужно увеличивать эту силу.

"Ценим, что президент Байден сказал: сохранение и защита независимости Украины имеют критическое значение для всей Европы и демократического мира. Обязательно выстоим и достигнем устойчивого мира для наших людей и страны", - констатировал украинский лидер.