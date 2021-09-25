Зеленський поговорив з президентом Єгипту та запросив його в Україну

Під час розмови Зеленський зазначив важливість подальшої співпраці з Єгиптом, що є головним торговельним партнером України в Африці, та підтвердив готовність розвивати двосторонні відносини та нарощувати постачання вітчизняної продукції на ринок Єгипту.

Абдель Фаттах Ас-Сісі наголосив, що його країна зацікавлена у розширенні відносин з Україною в усіх сферах, зокрема у створенні хабу українських компаній та їхній участі в єгипетських індустріальних зонах.

"З метою інтенсифікації двосторонньої співпраці лідери держав домовились про проведення найближчим часом засідання Міжурядової спільної комісії з економічного та науково-технічного співробітництва між Україною та АРЄ, а також переговорів на рівні міністрів закордонних справ", - йдеться в повідомленні.

Говорили і про коронавірус - президенти обмінялися думками щодо заходів для запобігання поширенню пандемії, які здійснюються в обох країнах.

Також йшлося про перспективи та конкретні проекти у сфері військово-технічної співпраці.

Крім того зазначається, що Зеленський поінформував Президента Єгипту про результати проведення установчого саміту Кримської платформи та запросив Абделя Фаттаха Ас-Сісі відвідати Україну з візитом.