RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський поговорив з президентом Єгипту та запросив його в Україну

Автор: Наталья Скороход

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Арабської Республіки Єгипет Абделем Фаттахом Ас-Сісі. Обидва лідера обговорили співпрацю між державами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.

Під час розмови Зеленський зазначив важливість подальшої співпраці з Єгиптом, що є головним торговельним партнером України в Африці, та підтвердив готовність розвивати двосторонні відносини та нарощувати постачання вітчизняної продукції на ринок Єгипту.

Абдель Фаттах Ас-Сісі наголосив, що його країна зацікавлена у розширенні відносин з Україною в усіх сферах, зокрема у створенні хабу українських компаній та їхній участі в єгипетських індустріальних зонах.

"З метою інтенсифікації двосторонньої співпраці лідери держав домовились про проведення найближчим часом засідання Міжурядової спільної комісії з економічного та науково-технічного співробітництва між Україною та АРЄ, а також переговорів на рівні міністрів закордонних справ", - йдеться в повідомленні.

Говорили і про коронавірус - президенти обмінялися думками щодо заходів для запобігання поширенню пандемії, які здійснюються в обох країнах.

Також йшлося про перспективи та конкретні проекти у сфері військово-технічної співпраці.

Крім того зазначається, що Зеленський поінформував Президента Єгипту про результати проведення установчого саміту Кримської платформи та запросив Абделя Фаттаха Ас-Сісі відвідати Україну з візитом.

Нагадаємо, що раніше Зеленський зустрівся с прем'єр-міністром Великої Британії Джонсоном. Вони обговорили партнерство обох країн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський