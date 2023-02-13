RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский поблагодарил энергетики за дни без отключений света

Фото: президент Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Юлия Бойко

Благодаря профессионализму и усилиям энергетиков последние несколько дней украинцы имели свет без большого количества отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в Telegram.

"Хочу сегодня лично отметить всех, кто восстанавливает энергетические способности нашего государства. Этот день и вчерашний большинство украинцев прошли без многих отключений электричества. Я благодарю всех украинских энергетиков, ремонтных бригад, ГСЧС, коммунальных служб, областных и местных властей, которые помогали, который приобщался к соответствующим работам", - сказал президент.

Он отметил, что факт того, что после постоянных террористических атак Украина смогла пройти такие спокойные дни со светом, доказывает профессионализм украинских энергетиков и чрезвычайную самоотверженность тех, кто работает ради обеспечения работы энергосистемы.

Зеленский также подчеркнул, что в будущем Россия может нанести новые удары по энергетической инфраструктуре Украины, из-за чего снова могут применяться ограничения электроснабжения в случае повреждений оборудования.

Напомним, с 10 октября Россия начала массово атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. В результате обстрелов украинская энергосистема получила значительные повреждения и по всей стране были применены графики отключений света.

Во время последней атаки, состоявшейся 10 февраля, Россия выпустила по энергетическим объектам Украины 71 ракету. Из-за обстрелов пострадали четыре ТЭС ДТЭК, две из них были атакованы дважды в сутки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленскийенергетики