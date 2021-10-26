RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський підбив підсумки двох років "Великого будівництва" на Закарпатті

Автор: Наталія Гурковська

Президент Володимир Зеленський, який у жовтні 2019 року ініціював програму "Велике будівництво", підбив підсумки перших двох років реалізації програми на Закарпатті.

Відповідне відео оприлюднено на сторінці голови держави у Facebook.

"Два роки тому я анонсував програму "Велике будівництво". Нові дороги, лікарні, школи, садочки, стадіони, басейни, ЦНАПи, культурні об’єкти та ще багато іншого - результат, на якому ми не збираємося зупинятися. І для мене вкрай важливо, щоб його відчував кожен регіон - на заході й на сході, на півдні, півночі і в центрі нашої прекрасної України", - зазначив Володимир Зеленський.

Зокрема, у Закарпатті за цей час реконструйовано і побудовано 46 лікувальних закладів, 13 шкіл та садочків, 562 км доріг.

Президент підкреслив, що Закарпатська область межує з чотирма країнами Євросоюзу, тут розташована найвища точка України і географічний центр Європи. Тому розвиток регіону і його туристичного потенціалу за програмою "Велике будівництво" стане ще більш активним.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що протягом 2021 року за програмою "Велике будівництво" буде збудовано і відремонтовано 6,5 тис. км доріг і 245 мостів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВелике будівництво