Президент Володимир Зеленський підписав закони про реформу патентного законодавства. Так, глава держави схвалив закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства".

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Документ удосконалює охорону прав інтелектуальної власності на винаходи і корисні моделі і гармонізує національне законодавство до положень права Євросоюзу в цій сфері відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Зокрема, документ розширює перелік прав і обов'язків суб'єктів прав на винаходи / корисні моделі та перелік об'єктів технологій, на які не поширюється правова охорона. Передбачається можливість подачі заявок в електронній формі та надається право подавати заперечення проти заявок на винаходи після їх публікації.

Також документ уточнює порядок надання додаткової охорони прав на винаходи лікарських засобів.

Крім того, законом передбачена адміністративна процедура визнання недійсним права на винахід або корисну модель (post grant opposition), що дозволить швидко припиняти активність недобросовісних власників патентів, так званих патентних тролів.

Також Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки та промислові зразки і боротьби з патентними зловживаннями".

Закон регулює порядок реєстрації промислового зразка і її припинення. Вводиться адміністративний спосіб визнання недійсними права (свідоцтва) на промислові зразки в Апеляційній палаті (post grant opposition).

"Це дозволить швидше і ефективніше боротися і запобігати виникненню так званого патентного троллінгу, коли недобросовісні особи зловживають правами на промислові зразки, які не є новими, в основному має місце на митному кордоні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в лютому Верховна рада за основу закон в рамках реформи патентного законодавства.

Крім того, парламент прийняв за основу законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки та промислові зразки і боротьбу з патентним троллінгом".