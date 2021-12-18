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Зеленський підписав закон щодо спецумов оподаткування резидентів "Дія Сіті"

Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо спецумов оподаткування резидентів "Дія Сіті". Він підписав документ 18 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу президента.

Такі умови мають стимулювати діяльність компаній, що працюють у галузі інформаційних технологій.

Серед передбачених законом особливостей оподаткування резидентів "Дія Сіті":

  • можливість сплати податку на прибуток підприємств на особливих умовах - за принципом податку на виведений капітал;
  • оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходів спеціалістів - резидентів "Дія Сіті" у вигляді заробітної плати, винагороди за гіг-контрактом, авторської винагороди за створення службового твору та перехід прав на службові твори за ставкою 5% у разі, якщо такі доходи спеціаліста не перевищують еквівалент 240 тисяч євро за рік;
  • сплата єдиного соціального внеску резидентом "Дія Сіті" (якщо він відповідає встановленим вимогам) у розмірі мінімального страхового внеску на суму нарахованої зарплати або винагороди за виконання робіт (надання послуг) за гіг-контрактами.

Також документ передбачає гарантію стабільності протягом 25 років визначених умов оподаткування резидентів "Дія Сіті".

Впровадження положень закону забезпечить дієві стимули для активного розвитку інформаційних технологій та інновацій в Україні, збільшення інвестицій в ІТ-індустрію та створення нових робочих місць.

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Володимир ЗеленськийДія Сіті