Зеленський підписав закон про запобігання аваріям на об'єктах підвищеної небезпеки

Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об'єктів підвищеної небезпеки" Верховна Рада прийняла 15 липня 2021 року. Документ покликаний знизити ризик аварій на таких об'єктах і узгодити законодавство України і Євросоюзу.

Підписаний президентом закон встановлює поняття об'єктів підвищеної небезпеки та порядок їх визнання такими, уточнює термінологію та впорядковує процедуру ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки (1, 2 або 3 класу).

Документ покладає забезпечення безпеки та захисту населення за межами об'єктів підвищеної небезпеки на місцеві органи виконавчої влади.

Крім того, скасовується Декларація безпеки на об'єкті підвищеної небезпеки. Її замінять на звіт про заходи безпеки, який готується за спрощеною процедурою. Громадськість буде до нього доступ.

Документ також наказує ДСНС координувати дії інших органів для запобігання надзвичайних ситуацій, а також передавати аварійне оповіщення та інформацію у разі транскордонного впливу аварії в Україні. Також служба буде отримувати аварійні оповіщення та інформацію в разі аварії на такому об'єкті в іншій країні.

Закон набирає чинності через рік з дня опублікування, крім пунктів 3 і 4, які почнуть діяти в день публікації.