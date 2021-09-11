Зеленський підписав указ щодо розвитку українського кіно: що він передбачає

Загальнодержавна програма розвитку кіноіндустрії

Так, уряд має прискорити розробку законопроекту про Загальнодержавну програму розвитку національної кіноіндустрії та подати його на розгляд Верховної Ради.

Держпідтримка кінематографії

Передбачене активізоване надання державної підтримки кінематографії - згідно із законом "Про державну підтримку кінематографії в Україні".

Звільнення від оподаткування (в окремих випадках)

Кабмін повинен урегулювати питання стосовно звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання робіт і послуг іноземним суб’єктам кінематографії при виробництві ними фільмів на території України.

Мова йде надання їм державної підтримки у формі держсубсидії для повернення частини здійснених при виробництві фільмів кваліфікованих витрат.

Міжнародна співпраця

Має активізуватися міжнародна співпраця з метою закріплення на світовому кіноринку іміджу України як держави з висококонкурентною індустрією кінематографії.

Нагороди за творчі здобутки в кінематографії

За значний особистий внесок у розвиток кіномистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність орденом "За заслуги" ІІІ ступеня нагороджено 17 діячів кіномистецтва. Чотирьох акторок відзначено орденом княгині Ольги ІІІ ступеня. Троє діячів кіно отримали медаль "За працю і звитягу".

Одній особі присвоєно почесне звання "Народний артист України", чотирьом - "Заслужений артист України". Дев’ять осіб отримали звання "Заслужений діяч мистецтв України", п’ять - "Заслужений працівник культури України".

Також указом передбачено, функції з формування та реалізації державної політики у сфері кінематографії мають бути консолідовані в єдиному центральному органі виконавчої влади.

Між тим, уряд має забезпечити ефективне управління державними підприємствами, які провадять діяльність у сфері кінематографії.