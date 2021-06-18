Зеленський підписав указ про мінімальну зарплату медиків: названі суми

За його словами, документ встановлює орієнтир на мінімальні зарплати медикам.

"Не менше 13,5 тисяч грн для середнього медперсоналу та не менше 20 тисяч гривень для лікарів", - сказав президент.

Зеленський додав, що його команда "зробить все, щоб збільшення зарплат було не лише на папері".