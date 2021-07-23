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Зеленський підписав санкції проти російського інтернет-магазину та його керівництва

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський підписав рішення Ради нацбезпеки і оборони України про введення санкцій. У санкційному, зокрема, списку опинився інтернет-магазин Wildberries та його керівництво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Санкції було запроваджено проти Wildberries у Росії, Україні, Казахстані, Білорусі, Киргизії, Польщі та Вірменії. У списку опинилися і керівники інтернет-магазину, росіяни:

  • Тетяна Бакальчук - гендиректор Wildberries;
  • Владислав Бакальчук - співвласник Wildberries;
  • Андрій Ревяшко - директор з питань ІТ Wildberries ;
  • Олексій Кузменко.

Тетяна Бакальчук є найбагатшою жінкою Російської Федерації за підсумками першого кварталу 2021 року. Саме вона заснувала компанію Wildberries.

Щодо магазину було застосовано наступні санкції:

  • блокування активів:
  • повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
  • запобігання виведенню капіталів за межі України;
  • зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
  • припинення надання телекомунікаційних послуг;
  • заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;
  • заборона на встановлення ділових контактів;
  • блокування сайту www.wildberries.ru.

Щодо керівництва компанії Україна застосувала наступні санкції:

  • блокування активів;
  • запобігання виведенню капіталів за межі України;
  • зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
  • заборона на встановлення ділових контактів.

Санкції діятимуть три роки.

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Володимир ЗеленськийРНБОФранціяРосійська ФедераціяСанкції