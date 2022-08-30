Зеленський підписав документи для запуску митного безвізу з ЄС

Він зазначив, що сьогодні Верховна рада підтримала кілька важливих законів і ратифікацій, що наближають Україну до Європейського союзу.

"Щойно я підписав ці документи про приєднання до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами і до Конвенції про процедуру спільного транзиту. Вони є фактичною реалізацією митного безвізу. Ми зробили це в рекордний термін і абсолютно злагоджено - всі гілки влади", - додав Зеленський.

Що таке митний безвіз

Митний безвіз дозволить з використанням декларації Т1 переміщати вантажі з країн Євросоюзу до України і навпаки без додаткових переоформлень на внутрішній транзит. Сплачувати митні платежі буде відправник. Очікується, що це значно прискорить логістику. В умовах війни це особливо важливо.

Декларація Т1 - це транзитна декларація, яка необхідна при ввезенні товарів на територію ЄС, а також для перетину територій країн-учасниць в режимі транзит. Оформлення Т1 треба для всіх груп товарів відповідно до чинного митного законодавства ЄС.