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Зеленський підписав документи для запуску митного безвізу з ЄС

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Президент України Володимир Зеленський підписав необхідні документи для запуску так званого митного безвізу з Євросоюзом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його звернення.

Він зазначив, що сьогодні Верховна рада підтримала кілька важливих законів і ратифікацій, що наближають Україну до Європейського союзу.

"Щойно я підписав ці документи про приєднання до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами і до Конвенції про процедуру спільного транзиту. Вони є фактичною реалізацією митного безвізу. Ми зробили це в рекордний термін і абсолютно злагоджено - всі гілки влади", - додав Зеленський.

Що таке митний безвіз

Митний безвіз дозволить з використанням декларації Т1 переміщати вантажі з країн Євросоюзу до України і навпаки без додаткових переоформлень на внутрішній транзит. Сплачувати митні платежі буде відправник. Очікується, що це значно прискорить логістику. В умовах війни це особливо важливо.

Декларація Т1 - це транзитна декларація, яка необхідна при ввезенні товарів на територію ЄС, а також для перетину територій країн-учасниць в режимі транзит. Оформлення Т1 треба для всіх груп товарів відповідно до чинного митного законодавства ЄС.

Нагадаємо, Єврокомісія запросила Україну приєднатися до митного безвізу в липні 2022 року.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що він запрацює з 1 жовтня.

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Володимир Зеленський