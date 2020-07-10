Зеленський підтримав законопроект про детінізацію АПК

Президент Володимир Зеленський підтримує доопрацьований законопроект №3131-д щодо детінізації виробництва сільгосппродукції.

Про це глава держави заявив на зустрічі з представниками бізнесу у Волинській області.

"Чесно кажучи, я за (законопроект 3131-д). Це один з тих законів, який виводить з тіні весь сектор фермерства. Всі повинні бути білими, сірих і чорних не повинно бути", - сказав президент.

За його словами, податки повинні платити всі виробники, однак важливо, щоб законопроект не торкнувся звичайних селян, які тримають городи для себе.

Нагадаємо, 9 липня комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав доопрацьований законопроект 3131-д щодо детінізації сільгоспвиробництва.

Законопроект передбачає поетапне введення поставленого податкового зобов'язання. Це не додатковий податок, а мінімальна сума податку, яку повинен заплатити орендар. Дія закону стосується ділянок від 1 га і не поширюється на власників городів та присадибних ділянок, а також паїв, які знаходяться в офіційній оренду.

Для дрібних сільгоспвиробників і сімейних фермерських господарств встановлено пільговий період у два роки, після чого буде встановлена ставка 2% від НГО (нормативної грошової оцінки), що становить близько 540 грн за гектар.

Для середніх і великих підприємств встановлена ставка 4,5% НДО - приблизно 1215 грн за гектар. Однак до цього рівня вона буде підійматися поступово - протягом трьох років: за 2021-й рік буде діяти ставка 3% НДО; за 2022-й - 3,5% НДО, за 2023-й - 4% НДО; за 2024-й і надалі буде діяти ставка 4,5% НДО.

Відзначимо, що в суму входить земельний податок, податок ФОП, податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок. У разі якщо сума податків на рік на гектар менше встановленої суми поставленого податкового зобов'язання, орендар здійснює доплату різниці в місцевий бюджет.