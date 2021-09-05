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Зеленський підтримав українських футболістів на відборі до ЧС-2022

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Неділя 05 вересня 2021 02:23
Зеленський підтримав українських футболістів на відборі до ЧС-2022 Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Президент Володимир Зеленський нагадав незадоволеним українським уболівальникам, що команду треба підтримувати, навіть коли вона грає невдало. Він виступив проти хейта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента.

Твіт опублікував перед грою української збірної з французами. Матч нещодавно завершився нічиєю 1: 1.

"Всім, хто підняв хвилю хейта після гри з Казахстаном, хочу нагадати, що хворіти - це бути одним цілим з командою і під час перемог, і тоді, коли не все йде гладко. Так, Сьогодні буде складно, але віримо в команду. Тримаємо кулаки за наших!",- написав він.

1 вересня українські футболісти зіграли також внічию зі збірною Казахстану. Гра проходила в рамках відбору до Чемпіонату світу-2022. Українська команда втратила перемогу в доданий арбітром час після основної гри, чим викликала розчарування у фанатів.

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