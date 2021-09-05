Зеленський підтримав українських футболістів на відборі до ЧС-2022
Президент Володимир Зеленський нагадав незадоволеним українським уболівальникам, що команду треба підтримувати, навіть коли вона грає невдало. Він виступив проти хейта.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента.
Твіт опублікував перед грою української збірної з французами. Матч нещодавно завершився нічиєю 1: 1.
"Всім, хто підняв хвилю хейта після гри з Казахстаном, хочу нагадати, що хворіти - це бути одним цілим з командою і під час перемог, і тоді, коли не все йде гладко. Так, Сьогодні буде складно, але віримо в команду. Тримаємо кулаки за наших!",- написав він.
Усім, хто піднявши хвилю хейту після гри з Казахстаном, хочу нагадати, що вболівати – це бути одним цілим з командою і в час перемог, і тоді, коли не все йде гладко. Так, сьогодні буде складно, але віримо в команду. Тримаймо кулаки за наших! pic.twitter.com/6mYAHri9NL- Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 4, 2021
1 вересня українські футболісти зіграли також внічию зі збірною Казахстану. Гра проходила в рамках відбору до Чемпіонату світу-2022. Українська команда втратила перемогу в доданий арбітром час після основної гри, чим викликала розчарування у фанатів.