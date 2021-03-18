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Зеленський підтримав обмеження імпорту струму з Росії і Білорусі

Автор: РБК-Україна

Президент Володимир Зеленський підтримав введення обмежень на імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі і звернувся з відповідним дорученням до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це йдеться у відповіді президента на запит народного депутата Михайла Бондаря, копію якого нардеп оприлюднив у Facebook.

"Підтримую пропозицію щодо обмеження імпорту електричної енергії з держав, які не є членами Енергетичного Співтовариства і необхідності удосконалення законодавчого регулювання такого обмеження. У зв’язку з цим я звернувся до прем’єр-міністра Денису Шмигалю з проханням всебічно розглянути питання та запровадити комплекс дієвих заходів", - йдеться у відповіді президента.

Також Зеленський доручив секретарю РНБО Олексію Данілову залучити раду експертів і винести проекти рішень щодо імпорту електроенергії з Росії і Білорусі на найближче засідання РНБО з енергетичних питань.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт російської електроенергії з січня 2021 року. За перші два місяці було імпортовано понад 600 млн кВт годин на суму 900 млн грн.

Поставки здійснюються як напряму з Росії, так і в обхід через Білорусь.

Основним імпортером струму з Білорусі стала компанія "Дніпросталь-Енерго" Віктора Пінчук.

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Новини України Володимир ЗеленськийБілорусьэлектроэнергия из РФДенис Шмигаль
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