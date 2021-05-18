RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Зеленський подав до парламенту як невідкладний законопроект про корінні народи 

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної ради як невідкладний проект закону "Про корінні народи України" (№ 5506).

Про це повідомляється на сайті президента.

Цей документ визначає права корінних народів України та особливості їхньої реалізації задля сприяння консолідації та розвитку української нації, а також розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності таких народів.

Зеленський у своєму зверненні до Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу зазначив, що затверджена ним у березні цього року стратегія деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополя визначає як пріоритет відновлення й забезпечення прав кримських татар як корінного народу.

"І сьогодні я вношу на розгляд парламенту невідкладний законопроект про корінні народи. Впевнений, що у стислі терміни депутати розглянуть і закріплять статус корінних народів України, зокрема кримських татар, і нарешті зроблять те, що відкладали 30 років вісім скликань Верховної Ради і всі попередні президенти", - сказав глава держави.

Зеленський також висловив переконання, що Крим обов’язково повернеться до України.

Як писало РБК-Україна, на початку квітня Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розробило проект концепції розвитку і популяризації кримськотатарської мови на період до 2032 року. Це один з кроків деокупації Криму, відзначали у відомстві.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир ЗеленськийПарламент