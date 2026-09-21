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Зеленский после призыва Трампа назвал условие прекращения ударов по НПЗ России

17:09 21.09.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)

Украина прекратит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в ответ на шаги Кремля по деэскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

Глава государства подчеркнул, что Украина стремилась к миру с самого начала войны и уже выдвинула десятки дипломатических предложений по поводу того, как ее достойно завершить, обеспечить безопасность и предотвратить новые вторжения РФ.

"Сейчас продолжается диалог с президентом Трампом и США. Также рассматриваются идеи, которые могут приблизить мир, начиная с решительных шагов по деэскалации. Энергетический сектор Украины, критическая инфраструктура и наш продовольственный экспорт должны перестать быть мишенями для России, и это будет побуждать нас к соответствующим шагам по деескалации", - сказал он.

Зеленский добавил, что украинская сторона готова работать над решениями и обсудить этот вопрос с партнерами на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Потери будут нести и агрессор

"Времена, когда страдала только подвергшаяся нападению страна прошли. Нынешняя природа войны такова, что агрессор также будет нести потери. Это стало возможным благодаря технологиям. Сила лидерства государств может - и должна - обеспечить деэскалацию, безопасность и мир", - подчеркнул он.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что "войну против Украины и здравого смысла" следует завершить.

"С самого начала полномасштабного вторжения ее последствия стали масштабными: человеческие потери, разрушения городов и сел, угрозы продовольственной безопасности, вызовы в энергетике, а также чрезвычайные темпы технологического развития - в частности появление автономных дронов и стремительное усовершенствование ударных способностей, которых мир еще не видел", - говорится в его заявлении.

Зеленский резюмировал, что каждая новая неделя войны приносит все больше проблем.

Что предшествовало

Напомним, сегодня Дональд Трамп заявил, что страна-агрессор потеряла контроль над собственной нефтепереработкой после того, как многие ее НПЗ были выведены из строя после украинских ударов.

Президент США также отметил, что "бессмысленная и бесконечная" война должна быть прекращена. Он добавил, что каждый месяц в ней гибнет 25 000 человек, преимущественно военнослужащих.

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