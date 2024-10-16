Зеленский после представления плана победы провел двухчасовое совещание в Раде

Президент Владимир Зеленский после представления плана победы в Верховной Раде провел совещание с парламентариями. Оно длилось два часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Верховной Рады Русла Стефанчука в эфире телемарафона.

"Презентация плана победы в украинском парламенте - это одна из частей. Потому что после этого президент собрался с руководством парламента, с руководством всех фракций и групп и около 2 часов подробно мы обсудили, что мы понимаем под понятием единства, и там были все вопросы. Каждый из представителей фракций, групп имел возможность поставить вопрос президенту Украины. И что самое важно, мы завершили тремя фундаментальными выводами", - сказал Стефанчук.

По его словам, первое заключение - план победы поступил в Верховную Раду, второе - парламент приступит к реализации плана. Третье - в Верховной Раде нарабатывают общее видение того, как украинский парламент и политические силы будут интегрированы в реализацию плана.

Стефанчук сообщил, что Рада будет готовить пакет документов, необходимых для реализации пунктов плана. Также парламент проработает план дипломатического взаимодействия. Приоритетом будут Конгресс США, Европарламент, парламенты "Большой семерки".

"То есть это комплексный подход, который сегодня предложил парламент. И вместе единогласно все лидеры фракций и групп поддержали все эти позиции на встрече с президентом Украины", - добавил спикер.

Реакция "Слуги народа"

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что на парламентском совещании все поддержали план победы Украины.

"Это еще раз подтверждает, что план победы - абсолютно реалистичный документ, объединяющий общество в вопросах нашей борьбы и нашего будущего", - добавил Арахамия.