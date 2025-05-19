Зеленский после переговоров в Турции снова предложил Путину встретиться лично
Президент Владимир Зеленский провел совещание с другими чиновниками относительно того, как прошли переговоры между Украиной и Россией. Он также дал новые поручения по переговорам.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он написал в Telegram.
Во время совещания министр обороны Украины Рустем Умеров доложил Зеленскому о работе украинской делегации и переговорном процессе в Турции.
"Встречи 15-16 мая продемонстрировали миру нашу готовность приближать мир и, соответственно, необходимость давления на Россию ради прекращения войны", - отметил Зеленский.
По его мнению, самым большим результатом этих переговоров стала договоренность об обмене военнопленными в формате "1000 на 1000". Сейчас украинская сторона прорабатывает детали обмена.
Что известно о переговорах
Умеров, как глава делегации в Турции, доложил Зеленскому о конкретных деталях разговора с россиянами.
"Делегации Украины удалось удержать разговор в достойных рамках. Все попытки российских угроз были отвергнуты. Украина настаивает на необходимости полного и безусловного прекращения огня для сохранения жизней людей и чтобы дать необходимую основу дипломатии", - написал Зеленский.
По его словам, такое прекращение огня должно быть достаточно длительным и с возможностью продолжения. А позиция Украины согласована с партнерами - перемирие 30 дней.
"Мы готовы к этому. Также мы готовы к встрече на уровне лидеров для решения ключевых вопросов. Украина не боится прямых переговоров с Россией, и важно, чтобы руководство России не затягивало войну", - считает президент.
Поддержка партнеров
Во время совещания министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и руководитель Офиса Андрей Ермак доложили о встречах и контактах с представителями США и европейскими партнерами - представителями Франции, Британии, Германии, Италии, Польши и Турции.
В частности, Ермак представил позиции ключевых стран.
"Координируемся с партнерами практически в ежедневном режиме. Благодарен за поддержку. Поручил сформировать постоянную расширенную национальную переговорную группу", - подчеркнул Зеленский.
Переговоры в Стамбуле
Напомним, в пятницу, 16 мая в Стамбуле прошли переговоры о прекращении войны между Украиной и Россией. По итогам встречи, российская сторона выдвинула ряд жестких требований, в частности относительно территориальных уступок.
Подробнее обо всех тонкостях украино-российских переговоров в Стамбуле, - читайте в нашем аналитическом материале.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.