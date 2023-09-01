Зеленский после совещания с правоохранителями анонсировал "плодотворную осень"

Зеленский сообщил, что сегодня во время встречи с правоохранителями был обсужден вопрос по очистке государства от тех, кто пытается его ослабить изнутри.

"Было совещание с правоохранителями - продолжают очищать государство от тех, кто до сих пор пытается ослаблять Украину изнутри. Осень должна быть плодотворной в этом вопросе - именно для Украины", - пояснил президент.

Напомним, ранее советник руководителя ОП Михаил подоляк заявлял, что в сегодняшнем статусе украинские политики своим примером должны демонстрировать то, что государство изменилось.

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