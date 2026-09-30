Зеленский повысил командира 11 корпуса, защищающего Славянск и Краматорск

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Командир 11-го армейского корпуса оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Эмиль Ишкулов получил новое воинское звание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента Украины Владимира Зеленского № 984/2026.

Ишкулов стал бригадным генералом Зеленский присвоил воинское звание бригадного генерала командиру 11-го армейского корпуса Эмилю Ишкулову. "Присвоить воинское звание бригадного генерала полковнику Ишкулову Эмилю Шамилевичу - командиру 11 армейского корпуса оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины", - говорится в документе. Что известно об Ишкулове Военный является кадровым офицером Десантно-штурмовых войск, который прошел основные командные звенья украинского десанта. С 2014 года Ишкулов выполнял боевые задания в должности командира разведывательного взвода, а затем возглавлял парашютно-десантный батальон. Эмиль Ишкулов также занимал должность командира 80-й ОДШБр в 2022-2024 годах и заместителя командира 7-го корпуса ДШУ. 11 АК ВСУ удерживает оборону на Краматорском и Славянском направлениях Донецкой области. Также бригадный генерал явялется полным рыцарем ордена Богдана Хмельницкого