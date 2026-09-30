Зеленский повысил командира 11 корпуса, защищающего Славянск и Краматорск
Командир 11-го армейского корпуса оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Эмиль Ишкулов получил новое воинское звание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента Украины Владимира Зеленского № 984/2026.
Ишкулов стал бригадным генералом
Зеленский присвоил воинское звание бригадного генерала командиру 11-го армейского корпуса Эмилю Ишкулову.
"Присвоить воинское звание бригадного генерала полковнику Ишкулову Эмилю Шамилевичу - командиру 11 армейского корпуса оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины", - говорится в документе.
Что известно об Ишкулове
Военный является кадровым офицером Десантно-штурмовых войск, который прошел основные командные звенья украинского десанта.
С 2014 года Ишкулов выполнял боевые задания в должности командира разведывательного взвода, а затем возглавлял парашютно-десантный батальон.
Эмиль Ишкулов также занимал должность командира 80-й ОДШБр в 2022-2024 годах и заместителя командира 7-го корпуса ДШУ.
11 АК ВСУ удерживает оборону на Краматорском и Славянском направлениях Донецкой области.
Также бригадный генерал явялется полным рыцарем ордена Богдана Хмельницкого
Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский подписал указ о назначении нового командующего Медицинскими силами Вооруженных Сил Украины. Им стал полковник медицинской службы Константин Гуменюк.
Кроме того, 2 сентября Святослав Заица был назначен новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.