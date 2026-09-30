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Зеленский повысил командира 11 корпуса, защищающего Славянск и Краматорск

18:12 30.09.2026 Ср
1 мин
aimg Елена Бджола
Зеленский повысил командира 11 корпуса, защищающего Славянск и Краматорск Фото: Бригадный генерал Эмиль Ишкулов (t.me ua_dshv)
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Командир 11-го армейского корпуса оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Эмиль Ишкулов получил новое воинское звание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента Украины Владимира Зеленского № 984/2026.

Ишкулов стал бригадным генералом

Зеленский присвоил воинское звание бригадного генерала командиру 11-го армейского корпуса Эмилю Ишкулову.

"Присвоить воинское звание бригадного генерала полковнику Ишкулову Эмилю Шамилевичу - командиру 11 армейского корпуса оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины", - говорится в документе.

Что известно об Ишкулове

Военный является кадровым офицером Десантно-штурмовых войск, который прошел основные командные звенья украинского десанта.

С 2014 года Ишкулов выполнял боевые задания в должности командира разведывательного взвода, а затем возглавлял парашютно-десантный батальон.

Эмиль Ишкулов также занимал должность командира 80-й ОДШБр в 2022-2024 годах и заместителя командира 7-го корпуса ДШУ.

11 АК ВСУ удерживает оборону на Краматорском и Славянском направлениях Донецкой области.

Также бригадный генерал явялется полным рыцарем ордена Богдана Хмельницкого

Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский подписал указ о назначении нового командующего Медицинскими силами Вооруженных Сил Украины. Им стал полковник медицинской службы Константин Гуменюк.

Кроме того, 2 сентября Святослав Заица был назначен новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.

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