Зеленский подписал закон об изменении порядка предоставления и использования отпусков

Закон упорядочивает порядок переноса выходных и рабочих дней, вводит возможность установления в трудовом и коллективном договоре продолжительности, условий и порядка предоставления ежегодных дополнительных отпусков. Также предполагается выплата денежной компенсации за все неиспользованные дни ежегодного отпуска в день призыва работника на военную службу во время мобилизации.

В частности, закон увеличивает общий максимальный срок предоставления работнику отпуска без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам с 15 до 30 календарных дней в году.

Кроме того, закрепляется возможность предоставлять отпуск без сохранения заработной платы на время угрозы распространения эпидемии, вооруженной агрессии, чрезвычайной ситуации без ограничения ее срока (по соглашению сторон) и тому подобное.

Документ предусматривает также, что ежегодный отпуск может быть разделен на части любой продолжительности при условии, что основная непрерывная его часть составит не менее 14 календарных дней, не только по просьбе работника, но и при необходимости у работодателя. При этом разделение ежегодного отпуска должно быть отражено в графике отпусков, который согласовывается с профсоюзами.

Согласно закону, отпуск при рождении ребенка должен предоставляться в четко определенный срок - не позднее трех месяцев со дня рождения ребенка. Отцу ребенка, не состоящему в зарегистрированном браке с матерью ребенка, такой отпуск будет предоставляться только после получения соответствующего решения суда. В то же время отпуск по усыновлению ребенка предоставляется независимо от его возраста.

Закон также предусматривает обеспечение военнослужащих, уволенных в связи с демобилизацией с военной службы по призыву во время мобилизации, отдыхом продолжительностью 60 рабочих дней с выплатой двухмесячного денежного довольствия в течение мобилизационного периода за счет государственного бюджета Украины.

Документ исключает педагогический и научно-педагогический персонал из перечня лиц, которым во время прохождения военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период или военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период, сохраняется предварительный средний заработок.

Закон также содержит нормы по порядку и условиям предоставления отпусков для подготовки и участия в спортивных соревнованиях.

Кроме того, из законодательства исключаются нормы о творческих отпусках и в связи с профсоюзным обучением.