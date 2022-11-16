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Зеленский подписал закон о создании фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №8027 о создании фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии в Бюджете 2022-го года

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первого заместителя руководителя Комитета ВР по налоговой и таможенной политике Ярослава Железняка.

"Президент подписал законопроект №8027 о создании фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии в бюджете 2022-го года", - отметил он.

Напомним, соответствующий законопроект парламент принял 19 октября. Закон предусматривает, что все средства от национализации российских активов будут направляться в спецфонд и в дальнейшем будут использовать по согласованию с профильным комитетом Верховной Рады по определенным направлениям. При этом депутаты отказались в первую очередь направлять эти средства в поддержку ВСУ.

В частности, средства из фонда будут идти на:

  • строительство общественных зданий,
  • реконструкцию,
  • капитальный ремонт объектов критической инфраструктуры, связанных с предоставлением услуг водоснабжения, водоотвода, теплоснабжения.
  • восстановление и капремонт зданий для обеспечения жильем ВПЛ и жителей, потерявших его в результате вооруженной агрессии РФ, а также приобретение жилья для таких граждан.

Также средства будут предусматриваться на разработку проектной документации для объектов, разрушенных в результате вооруженной агрессии РФ, закупку компьютерного и мультимедийного оборудования (которое было уничтожено, повреждено или похищено) для учебных заведений, находящихся на территориях, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ.

Авторы законопроекта планируют в 2022 году привлечь для финансирования Фонда 20 милиардов от национализации российских активов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что президент Владимир Зеленский 16 ноября провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего , на котором были приняты решения о дальнейшей деоккупации наших территорий.

Также ранее мы писали, что в Офисе президента призвали Европу закрыть небо над Украиной, поскольку российская агрессия создает риски для приграничных стран.

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Владимир Зеленский