Зеленский подписал закон о создании фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии

"Президент подписал законопроект №8027 о создании фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии в бюджете 2022-го года", - отметил он.

Напомним, соответствующий законопроект парламент принял 19 октября. Закон предусматривает, что все средства от национализации российских активов будут направляться в спецфонд и в дальнейшем будут использовать по согласованию с профильным комитетом Верховной Рады по определенным направлениям. При этом депутаты отказались в первую очередь направлять эти средства в поддержку ВСУ.

В частности, средства из фонда будут идти на:

строительство общественных зданий,

реконструкцию,

капитальный ремонт объектов критической инфраструктуры, связанных с предоставлением услуг водоснабжения, водоотвода, теплоснабжения.

восстановление и капремонт зданий для обеспечения жильем ВПЛ и жителей, потерявших его в результате вооруженной агрессии РФ, а также приобретение жилья для таких граждан.

Также средства будут предусматриваться на разработку проектной документации для объектов, разрушенных в результате вооруженной агрессии РФ, закупку компьютерного и мультимедийного оборудования (которое было уничтожено, повреждено или похищено) для учебных заведений, находящихся на территориях, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ.

Авторы законопроекта планируют в 2022 году привлечь для финансирования Фонда 20 милиардов от национализации российских активов.