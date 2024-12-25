Зеленский подписал закон о переносе повышения налогов для ФОПов на 1 января

"Возвращен с подписью президента", - говорится на сайте.

Кроме ФОПов повышение налогов переносится для юридических лиц, работающих на упрощенной системе налогообложения третьей группы.

Закон о повышении налогов

Закон о повышении налогов вступил в силу с 1 декабря. Основным в нем было повышение ставки военного сбора со всех доходов украинцев с 1,5% до 5%.

Кроме того, закон обязывает платить военный сбор физических лиц-предпринимателей. Они должны были заплатить его за четвертый квартал 2024 года. Однако 4 декабря Верховная Рада приняла изменения и перенесла уплату военного сбора для ФОПов на 2025 год.

Закон устанавливает обязанность уплаты 1% военного сбора для налогоплательщиков, состоящих на упрощенной системе налогообложения, а именно, для физических лиц-предпринимателей III группы и юридических лиц III группы.

Также предусмотрено установление военного сбора для ФОПов – плательщиков единого налога I, II и IV группы на уровне 10% размера минимальной зарплаты (т.е. 800 гривен в месяц).

С 1 января 2025 года вводится ежемесячная отчетность по ЕСВ (единому социальному взносу), НДФЛ (налогу с доходов физлиц) и ВС (военному сбору) для всех налоговых агентов.