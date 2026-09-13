Зеленский подписал указ о санкциях против бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель
В Украине ввели в действие решение СНБО о санкциях против десяти физических лиц. Среди них бывшая пресекретарша президента Юлия Мендель и девять граждан России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №901/2026, обнародованный на сайте Офиса президента.
Президент подписал указ, которым ввел решение Совета национальной безопасности и обороны от 13 сентября о применении персональных санкций.
Ограничения ввели по предложению Службы безопасности Украины – они будут действовать сроком на десять лет, а часть из них (в том числе лишение госнаград) – бессрочно.
К большинству фигурантов применили полный перечень ограничений: блокирование активов, запрет торговых операций, предотвращение выведения капиталов, запрет въезда в Украину и другие меры, предусмотренные Законом "О санкциях".
Кто попал в список
Единственной гражданкой Украины в списке стала Юлия Мендель – бывшая пресекретарша президента Зеленского. Кроме стандартных ограничений, по нему предусмотрено и отдельное мероприятие - ограничение доступа с территории Украины к ее страницам в соцсетях Instagram, X и Facebook.
Остальные девять фигурантов – граждане Российской Федерации.
В их числе Светлана Ларина, Изабелла Либерман, Диана Малик, Александр Минеев, Алексей Плотников, Олег Резепкин, Мария Румянцева, София Самбулова и Евгений Стрункин.
Напомним, Юлия Мендель занимала должность пресекретарши президента Владимира Зеленского с июня 2019 по июль 2021 года. После отставки она работала колумнисткой и комментировала украинскую политику для иностранных СМИ.
В этом году Мендель оказалась в центре скандала после интервью Такеру Карлсону , в котором резко высказалась о Зеленском, назвав его "эмоционально неуправляемым"