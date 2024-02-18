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Зеленский подвел итоги визита в Мюнхен: есть договоренности об оборонных пакетах

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинская делегация в рамках поездки на Мюнхенскую конференцию по безопасности договорилась с несколькими странами о новых пакетах военной помощи.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Есть встречи, где мы договорились об оборонных пакетах с несколькими государствами. Там как об артиллерии, так и о снарядах 155 калибра. Большие пакеты есть, но пока они не поступили, не могу сказать (детали - ред.)", - сказал глава государства в комментарии телемарафону.

Также, по словам Зеленского, есть договоренности о производстве оружия для Украины.

Мюнхенская конференция по безопасности

В пятницу, 16 февраля стартовала Мюнхенская конференция безопасности. Более 150 мировых лидеров собрались в Германии, чтобы обсудить проблемы в области глобальной безопасности. Помощь Украине была одной из главных тем.

Участие в Мюнхенской конференции принял и президент Владимир Зеленский. Он выступал на конференции в субботу, 17 февраля. С главными заявлениями президента можно ознакомиться в материале РБК-Украина.

Анонсированная помощь Украине

На полях Мюнхенской конференции по безопасности президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла по миру 800 тысяч снарядов 155-го и 122-го калибров, которые в ближайшие недели можно будет передать Украине.

А премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен объявила о решении передать Украине всю артиллерию, которую ее страна имеет в запасе.

Кроме того, в Мюнхене украинская делегация подписала соглашение с немецкой компанией Rheinmetall об открытии в Украине завода по производству снарядов.

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Владимир ЗеленскийМюнхенская конференция по безопасностиВоенная помощь